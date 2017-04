Apple nappasi AR-pomon NASAlta

Apple on palkannut avaruushallinto NASAssa työskennelleen Jeff Norrisin, on palkannut avaruushallintotyöskennelleen kertoo uutistoimisto Bloomberg . Norris perusti Jet Propulsion Labin alaisuudessa toimivan Mission Operations Innovation Office -yksikön, jonka käsialaa ovat monet NASAn laajennettua todellisuutta hyödyntävät projektit.

Norrisin ohjaamana NASA on kehittänyt esimerkiksi työkaluja, joiden avulla avaruusaluksia ja robotteja voidaan ohjata AR-lasien avulla. NASA tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Microsoftin kanssa HoloLens-lasien kanssa. Bloombergin mukaan Norris siirtyi tämän vuoden alussa Applelle, jossa hän työskentelee laajennettua todellisuutta tutkivan ryhmän vanhempana päällikkönä. Ryhmää vetää Dolby Labsilta rekrytoitu Mike Rockwell.



Apple saattaa hyödyntää Norrisin osaamista myös muillakin tavoin. Hän tutki NASAlla ollessaan esimerkiksi luonnollisia käyttöliittymiä ja sitä miten Kinect-tyylistä ohjausmekaniikkaa voidaan käyttää robottien ohjaamiseen.



Financial Timesin mukaan Apple on kehittänyt AR-laseja yli vuoden ajan.