Nokialta välineet Star Wars: The Last Jedi -virtuaalitodellisuuskokemukseen

Nokia ja Disneyn omistama Lucasfilm ovat kertoneet yhteistyöstä tulevan Star Wars -elokuvan tiimoilta. Nokia toimittaa Lucasfilmin elokuvasta virtuaalitodellisuussovellukseen välineet.

Kyseessä on tietysti Star Wars -saagan kahdeksas episodi ja elokuvan nimi on Star Wars: The Last Jedi. Joulukuussa julkaistavan elokuvan kylkiäiseksi julkaistava virtuaalitodellisuuskokemus luodaan Nokian OZO-virtuaalitodellisuuskameralla, jonka käytöstä Disneyllä on monivuotinen sopimus.



Nokian OZO mahdollistaa Star Wars universumin tarkastelun virtuaalimaailmassa, kertoo Nokia Technologiesin johtaja Brad Rodrigues. Nokian OZO VR-kameroilla ja sovellusratkaisuilla luodaan paitsi Star Wars maailmaa virtuaaliseksi niin myös kulissien takaa -materiaalia.



Virtuaalitodellisuussisällön julkaisuaikataulua ei ole valitettavasti vielä tiedossa, mutta lähempänä elokuvan julkaisua saamme tietää lisää.