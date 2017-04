Fortum kaksinkertaistaa sähköautojen latausverkoston Suomessa

Fortum ja pankkikonserni OP ovat ilmoittaneet suunnitelmista laajentaa sähköautojen latauspisteverkostoa Suomessa. Uusia pisteitä on tarkoitus rakentaa eri puolelle Suomea sata kappaletta. ja pankkikonserniovat ilmoittaneet suunnitelmista laajentaa sähköautojen latauspisteverkostoa Suomessa. Uusia pisteitä on tarkoitus rakentaa eri puolelle Suomea sata kappaletta.

Nykyisin Fortumilla on Suomessa 90 latauspistettä, joten käytännössä aie tarkoittaa latauspisteverkoston koon kaksinkertaistamista. Viime keväänä Fortum osti ruotsalaisen it-yritys Info24:n, jolta sähköyhtiö oli aiemmin tilannut sähköautojen lataukseen liittyviä pilvipalveluratkaisuja. Pohjoismaissa Fortumin Charge&Drive-verkostossa on yli 1200 latauspistettä.



OP:n ja Fortumin yhteistyön tavoitteena on tuoda sähköauton latausmahdollisuus mahdollisimman monen Osuuspankin toimipisteen yhteyteen. Pankin motivaattorina on strateginen linjaus uudistua finanssitalosta monialayhtiöksi.



Fortumin kehitysjohtaja Rami Syväri toteaa tiedotteessa, että latauspisteverkoston laajentaminen edesauttaa Suomessa asetetun 250 000 sähköauton tavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.