Ensi kuun Netflix-ensi-illat tarjoavat huimasti laatua

Netflixin ensi kuun uutuustarjonta on vertaansa vailla. Yhtiön toukokuusta tulee yksi kaikkien aikojen kuukausista uuden alkuperäissisällön suhteen. Netflixin ensi kuun uutuustarjonta on vertaansa vailla. Yhtiön toukokuusta tulee yksi kaikkien aikojen kuukausista uuden alkuperäissisällön suhteen.

Netflixin kenties arvostetuin sarja House of Cards saa viidennen kauden kuun lopulla, mutta sitä ennen tarjolla on scifi-sarja Sense8:n toinen kausi 5.5., koomikko Aziz Ansarin Master of Nonen niin ikää toinen kausi 12.5. sekä Unbreakable Kimmy Schmidtin kolmas kausi 19. päivä.



Sarjojen lisäksi Netflixin komediatuotanto jatkuu kahden maailman huippukoomikon stand-up-spesiaaleilla. Tracy Morgan: Staying Alive saa ensi-iltansa 16.5. ja Sarah Silvermanin A Speck of Dust puolestaan 30. päivä – samana päivänä kuin House of Cardsin uusin tuotantokausi.



Yhtiön alkuperäiselokuvista puolestaa ylitse muiden nousee Brad Pittin tähdittämä draama-komedia War Machine ja dokumenttituotannosta puolestaan nunnan murhasta kertova sarja The Keepers. Luonnollisesti sekä alkuperäistuotantoa että muuta ohjelmistoa tulee tämän lisäksi melkoisesti.