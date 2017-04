Chrome tulee estämään nettimainoksia – mainosblokkeria ei ole kuitenkaan tulossa

WSJ:n tieto siitä, että Google aikoisi estää Chromessa Coalition for Better Ads -yhteenliittymän määrittelemät häiritsevät mainokset pitää paikkansa, mutta se ei ole kuitenkaan varsinainen mainosblokkeri. Ominaisuus on tarkoitettu enemmän sisällöntuottajien ja verkkopalveluiden ylläpitäjien käyttöön, ei niinkään tavalliselle kansalle, kuten esimerkiksi AdBlock Plus. Bloombergin haastattelemat lähteet eivät kuitenkaan anna vielä täsmällistä tietoa siitä, millaisesta ominaisuudesta olisi käytännössä kyse. Tavoitteena on kuitenkin määritellä koko alalle yhteiset pelisäännöt nettimainonnan suhteen.Googlen motiivi mainonnan ärsyttävyyden vähentämisessä on se, että turhautuneet nettikäyttäjät turvautuvat helposti AdBlockerin kaltaisiin laajennuksiin käyttökokemuksen parantamiseksi. Ärsyttävien mainosten lisäksi lisäosa estää maltillisten mainosten näkymisen, mikä syö pohjaa Googlen bisnekseltä.