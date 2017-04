Suosituimpaan BitTorrent-sovellukseen suuri muutos: Siirtyy verkkoselaimeen

Markkinoiden suosituin BitTorrent-sovellus (ainakin länsimaissa) uTorrent (tai µTorrent) on tekemässä suuria uudistuksia. Vuonna 2005 ensimmäistä kertaa julkaistu sovellus on tarjonnut kuluttajille ilmaisen, kevyen ja hyvillä ominaisuuksilla varustetun ohjelmiston, mutta edessä on kenties sen historian tärkein muutos.

Yli 150 miljoonan ihmisen käyttämä uTorrent on siirtymässä verkkoselaimeen, kertoo BitTorrenti Inc:in ja uTorrentin perustaja Bram Cohen TorrentFreakin mukaan . Kevyeksi tarkoitettu BitTorrent-sovellus menee entistäkin pienempään pakettiin, kun erillistä sovellusta ei tarvitse asentaa.Tämän lisäksi Cohen kertoo, että uusi sovellusversio tuo mukanaan myös paremman streaming- eli suoratoistotuen.Sovellus on jatkossakin ilmainen ja tuottaa yhtiölle mainosten avulla. Siirtyminen asiakasohjelmasta verkkosovellukseen tuo mukanaan helpommin toteutettavan mainosformaatin, mutta loppukäyttäjälle tarjotaan myös parempaa käyttökokemusta omassa suosikkiselaimessa.Koska nykyisenlaisella uTorrentilla on miljoonia ja miljoonia tyytyväisiä käyttäjiä, niin Cohenin mukaan on ensisijaisen tärkeää, että verkkosovellus testataan tarkasti ja todetaan hyväksi ennen kuin se julkaistaan kaikkien saataville.