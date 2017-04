Viranomainen ärähti julkkiksille – Instagram-postauksiin tultava tolkku

Some-persoonat ovat kuumaa kamaa mainostajien keskuudessa, sillä heidän keräämien seuraajien avulla pystytään tehokkaasti tavoittamaan massoittain ihmisiä. Lisäksi heidän tekemistä päivityksistä uutisoidaan aktiivisesti, joten onnistunut mainoskampanja voi saada ilmaista lisänäkyvyyttä perinteisten medioiden palstoilla. Some-persoonat ovat kuumaa kamaa mainostajien keskuudessa, sillä heidän keräämien seuraajien avulla pystytään tehokkaasti tavoittamaan massoittain ihmisiä. Lisäksi heidän tekemistä päivityksistä uutisoidaan aktiivisesti, joten onnistunut mainoskampanja voi saada ilmaista lisänäkyvyyttä perinteisten medioiden palstoilla.

Parhaimmillaan suurella seuraajajoukolla pystyy elättämään itsensä tai jopa rikastumaan, joten ei kannata ihmetellä jos Instagram-julkkikset kertovat vähän väliä fanittavansa jotakin tuotetta tai brändiä. Julkkiksia on käytetty mielipidevaikuttamisessa jo pitkään, esimerkiksi jalkapalloilijoita näkee usein partahöyläfirmojen ja hilseshampoomainoksissa.



Sosiaalisessa mediassa some-persoonien käyttö mainoskanavana hämärtää omien ja ostettujen mielipiteiden välistä rajaa, koska tilin kautta julkaistaan paljon henkilökohtaiseen elämään liittyvää sisältöä. Tästä syystä Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio FTC on muistuttanut 90 julkkista, että heidän tulee merkitä selvästi päivityksiin mikäli ne sisältävät "tuotesijoittelua". Muussa tapauksessa heitä voidaan rangaista sakolla.



Muistutuksen saivat muun muassa David ja Victoria Beckham, Jennifer Lopez, näyttelijät Shay Mitchell ja Vanessa Hudgens sekä monet Kardashianin perheen jäsenet.



Kansalaisjärjestö Public Citizenin mukaan piilomainonta on äitynyt erityisen pahaksi Instagramissa, jonka kautta tavoitetaan tehokkaasti erityisesti nuoria naisia. Public Citizen vaatii FTC:tä siirtymään sanoista tekoihin, muutoin asiaan ei saada muutosta.