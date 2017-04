Spotify sopimukseen 4. suurimman levy-yhtiön kanssa, rajoittaa ilmaismusiikkia

Yhtiö kuitenkin edelleen etsii toimia, joilla toimintaa saataisiin paremmin tuottavaksi sekä artisteille että tietysti itselleen.Kevään aikana tiedot ovat kertoneet, että musiikin saatavuutta rajoitettaisiin ilmaispalvelussa, joka on aiemmin pääasiassa saanut saman sisällön, mutta sen on joutunut kuuntelemaan mainoksilla varustettuna. Spotify kuitenkin vaikuttaa painostavan ilmaisasiakkaita yhä tiukemmin maksullisen palvelun suuntaan.Vaikka se ei painostamiselta kuulostakaan, niin myös hiljattain esitelty puolihintainen opiskelijavaihtoehto on yksi yhtiön strategioista. Huomattavasti häiritsevämpi tapa saada asiakkaat siirtymään kuukausimaksullisen Premiumin tilaajiksi on Spotifyn, tai itseasiassa levy-yhtiöiden, rajoittama musiikkitarjonta.Nyt lehdistötiedotteessa kerrotaan, että Spotify on näyttänyt indie-levy-yhtiöille vihreää valoa sisällön rajoittamisen suhteen. Monivuotinen diili indie-levy-yhtiöitä edustavan Merlinin kanssa takaa sen edustamien artistien musiikin Spotifyssä, mutta samalla antaa Merlinille mahdollisuuden rajoittaa musiikin tulemista ilmaispalveluun ensimmäisen kahden viikon ajan.Merlin on Spotifyn neljänneksi suurin yhteistyökumppani heti kolmen suuren levy-yhtiön jälkeen. Yhtiö teki samankaltaisen sopimuksen aiemmin Universal Musicin kanssa , jolloin spekuloitiin jo tulevista vastaavista sopimuksista muiden levy-yhtiöiden kanssa.Luonnollisesti, kun diilit on tehty kahden neljän suurimman kumppanin joukkoon sijoittuvan levy-yhtiön kanssa, niin kahden muun suuryhtiön, Warnerin ja Sonyn musiikkiosastojen kanssa sopimukset ovat varmasti jo tekeillä.