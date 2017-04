Pirate Bayn perustajalta yksityisyyttä suojeleva domain-palvelu

The Pirate Bay perustettiin 2003 kolmen ruotsalaisen toimesta, jotka ovat sittemmin olleet otsikoissa niin pidätyksistä ja linnatuomioista yrityskaupoista kuin The Pirate Bayn vastaisista kommenteista . Nyt alkuperäisen piraattipalvelun keulahahmo Peter Sunde kertoo medialle uudesta palvelustaan.

Sundella on työn alla uusi palvelu, jonka tarkoituksena on suojella kansalaisten ja yritysten yksityisyyttä. Domain-tunnusten rekisteröintiin tarkoitetun Njalla-yhtiön tarkoituksena on paitsi tarjota verkkotunnuksia, niin samalla suojata rekisteröidyn identiteetti.Anonyymi verkkotunnuksen rekisteröinti estäisi esimerkiksi tekijäoikeusfirmojen urkinnat verkkotunnuksien taustalla olevista henkilöistä tai yhtiöistä ja tarjoaisi näin suojaa yksityisyydelle.Markkinoilla on jo joitain vastaavia palveluita, mutta Njalla asettuu tietysti Sunden edustamana suoraan yhdeksi tärkeäksi tekijäksi. Lisäksi Sunde kertoo, että Njalla tarjoaa uudenlaista palvelua, sillä se ostaa asiakkaille tarkoitetut verkko-osoitteet itse.Tämä vaatii hänen mukaansa luottamusta Njallaan, joka virallisesti omistaa tunnukset, mutta samalla tarjoaa enemmän yksityisyyttä. Sopimukset yhtiön kanssa kuitenkin luovuttavat kaikki käyttövaltuudet verkkotunnuksesta asiakkaalle. Hänen mukaansa kilpailevat palvelut eivät tarjoa täydellistä yksityisyyttä.Vaikka Sunde ei pelkää oikeusjuttuja Njallan kohdalla, niin yhtiö on rekisteröity Karibian piskuiseen Nevisin saareen. Njalla tarkoittaa saameksi pedoilta suojattua ruokavarastoa, joka on nostettu ilmaan puiden varaan. Yhtiön verkkosivusto löytyy osoitteesta https://njal.la/>njal.la