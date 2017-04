Firefoxista uusi versio – Parantaa suorituskykyä ja vakautta

on julkaissut suositusta-verkkoselaimestaan uuden version. Ladattavaksi tullutsisältää esimerkiksi kaksi uutta teemaa.

Uudet teemat ovat nimeltään Compact Light ja Compact Dark, joissa on pyritty mahdollisimman kompaktiin käyttöliittymäsuunnitteluun, jolloin näyttöpinta-alaa voitaisiin käyttää tehokkaammin verkkopalveluiden sisältöjen käyttöön. Dark-teema on nimensä mukaisesti värimaailmaltaan hyvin tumma, mikä saattaa vedota erityisesti kaikkein aktiivisimpiin käyttäjiin.Pelkkä teemapäivitys Firefox 53 ei kuitenkaan ole, sillä uudessa versiossa näkyy merkkejä uudesta selainmoottorista. Uutta on grafiikkakompositori, joka yhdistää eri tasoissa näkyvät grafiikat yhdeksi tasomaiseksi kuvaksi. Kompositorin prosesseja ajetaan nyt tietokoneen grafiikkaohjaimella suorittimen sijaan, mikä tekee suorituksesta tehokkaampaa ja vakaampaa. Firefox 53:n voit ladata Download.fi:stä . Selain ei tue enää Windows XP:tä tai Windows Vistaa.