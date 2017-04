Netflix-elokuvat tulossa teattereihin? Ensi-illat kuitenkin netissä

Tällä hetkellä uutuuselokuvien jakelu tapahtuu porrastetusti niin, että elokuvateatteriketjuilla on esittää elokuvat yksinoikeudella. Uusinta elokuvaa ei voi ostaa julkaisupäivänä kaupasta tai katsoa se Netflixistä. Jos elokuvan haluaa nähdä julkaisupäivänä tai pian sen jälkeen, on raahauduttava elokuvateatteriin.Netflix ei ole koskaan pitänyt tästä mallista, jossa ulkopuoliset tahot määrittävät sen miten kuluttajien tulee katsoa elokuvia. Ajatus on kantautunut paljon pidemmällekin yhtiön toimintaan, sillä Netflix on kehittänyt aktiivisesti sovelluksia erilaisille laitteille: palvelun käytön ei haluta jäävän kiinni siitä, että sovellusta ei ole tarjolla juuri tietylle laitteelle.Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Netflix toteaakin , että se on valmis esittämään tuottamiaansa elokuvia myös elokuvateattereissa. Samaan hengenvetoon todetaan kuitenkin, että elokuvat halutaan kuitenkin julkaista ensin verkkopalvelussa, sillä palvelun tilaajat etupäässä myös rahoittavat sisältötuotannon. Joka tapauksessa jos joku haluaa katsoa Will Smithin tähdittämän-elokuvan elokuvateatterissa, niin se tulee kyllä Netflixin puolesta onnistumaan – elokuvateattereiden on enää vain haluttava ottaa se esitykseen.