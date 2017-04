Apple nappasi luvat – Voi testata itsestään ajavia autoja kadulla

Kalifornian ajoneuvorekisteröinneistä vastaava viranomainen (Department of Motor Vehicles, DMV) Applen hakemuksen itsestään ajavien autojen testaamiseksi tieliikenteessä. Kalifornian ajoneuvorekisteröinneistä vastaava viranomainen (Department of Motor Vehicles, DMV) on hyväksynyt hakemuksen itsestään ajavien autojen testaamiseksi tieliikenteessä.

Applen tiedetään kiinnostuneen itsestään ajavista autoista ja siihen liittyvästä teknologiasta jo muutamia vuosia sitten, joten yhtiöllä saattaa olla jo hallussaan toimivalla teknologialla varustettuja ajoneuvoja. Luvat Apple sai kolmelle Lexus RX540h -katumaasturille. Huhujen mukaan Applen sähköauton kehittämiseen tähtäävän Project Titan -hanke on keskittynyt juuri isomman kokoluokan auton luomiseen.



Project Titanin fokus saattaa kuitenkin olla siirtymässä pois kokonaisen sähköauton kehityksestä itsestään ajavat autot mahdollistavan teknologian kehittämiseen. Hankkeen johtoon nousi viime kesänä Applen puolijohdepiirikehitystä aiemmin vetänyt Bob Mansfield, jonka johdolla hankkeen suuntaa on siirretty uuden teknologian kehittämiseen. Hankkeen lopulliset tavoitteet on tarkoitus lyödä lukkoon tämän vuoden aikana.



Applen tuotteissa tiivistyy voimakas vertikaalinen integraatio eli tuote pyritään suunnittelemaan mahdollisimman pitkälle omissa käsissä. Tässä mielessä itsestään ajavat autot mahdollistavan teknologian kehittäminen ilman kuluttajille suunnattua tuotettu tuntuu oudolta. Applen pitäisi käytännössä lisensoida teknologiaansa muille, mitä se tekee muutoin hyvin vähän. Oman automalliston lanseeraus saattaa kuitenkin olla Applen kannalta liian riskialtis ja kallis kokeilu, minkä takia se voisi tyytyä lisensoijan rooliin.