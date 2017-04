Maikkari luopui vihdoin Silverlightista – Katsomo toimii HTML5-tekniikalla

Kauan kaivauttu tulevaisuus on vihdoin alkanut, sillä MTV on hylkäämässä Silverlight-tekniikan käytön Katsomo-nettitelevisiopalvelussa ja Kauan kaivauttu tulevaisuus on vihdoin alkanut, silläon hylkäämässä-tekniikan käytön Katsomo-nettitelevisiopalvelussa ja siirtynyt HTML5-pohjaiseen videotoistimeen . MTV:n mukaan se on ensimmäinen kotimainen netti-tv-palvelu, joka on toteuttanut siirtymän.

HTML5:n etuna esimerkiksi Yle Areenan käyttämään Flashiin sekä Katsomossa aiemmin käytettyyn Silverlightiin nähden on muun muassa käyttökokemus, tietoturva ja vähäisempi virrankulutus. Käyttökokemus tarkoittaa käytännössä sitä, ettei käyttäjän tarvitse erikseen asentaa tietokoneelleen selainlaajennoksia, vaan nykyaikaiset selaimet toimivat suoraan yhteen HTML5:n kanssa.



MTV:n mukaan uuden HTML5-toistimen kautta välitetään parempilaatuisempaa videota ja toisto on aiempaan nähden stabiilimpaa.



Siirtymä HTML5:een on netti-tv-palveluiden ylläpitäjillä vain ajan kysymys. Microsoft on jo lopettanut Silverlightin kehityksen ja tukea sille tarjotaan vuoteen 2021 saakka. Monet selaimet ovat jo luopuneet vanhentuneiden laajennosten tuesta. Esimerkiksi Firefox 52 ja Chrome 45 eivät enää tue Silverlightia. Flashin tapauksessa tuen jatkumisen näkymät ovat valoisammat, mutta selainkehittäjät ovat jo alkaneet hylkiä myös sitä.



Silverlight-tukea pidetään Katsomossa vielä yllä vanhojen selainversioiden takia.