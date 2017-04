Häh? Nintento teki loppuunmyydyn supersuositun konsolin - ja lopettaa sen valmistuksen

Laite oli paketoitu muistuttamaan alkuperäistä 1980-luvun NES-konsolia ja pelitkin olivat täsmälleen samoja. Pelit ovat esiasennettuja eikä laitteelle voi ostaa lisää pelejä mistään.Mutta konsolin alhainen hinta ja nostalgian nälkä ajoivat konsolin myynnit huikeiksi ja käytännössä konsoli on ollut koko ajan loppuunmyyty ainakin jossain päin maailmaa. Suomeen laitetta saatiin paremmin vasta tämän kevään lähestyessä ja vaikka kotimaassa hinta onkin ollut n. 80 euroa, on laite löytänyt ostajansa myös Suomessa.Nyt Nintendo on ilmoittanut lopettavansa laitteen valmistuksen ja viimeiset Pohjois-Amerikan toimitukset kauppoihin tullaan tekemään huhtikuun aikana.Nintendon mukaan laitteen ei ollut tarkoituskaan olla pitkään myynnissä oleva tuote, vaan jonkinlainen hetken ilmiö. Vielä ei ole tietoa, miten Japanin ja Euroopan markkinoiden tilanne kehittyy ja milloin myynti näillä alueilla lakkaa.Varmaa lienee se, että jos retrokonsolin haluaa vielä omakseen, se kannattanee hankkia pikapuoliin.