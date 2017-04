Suomalainen Remedy alkaa julkaista pelejä myös PlayStationille

Suomalainen pelistudio Remedy Entertainment Suomalainen pelistudio on ilmoittanut uudistavansa strategiaansa ja tuovansa kehitteillä olevan P7-koodinimellä tunnetun peliprojektin myös PlayStation 4 -pelikonsolille. Aiemmin Remedyn pelejä on voinut pelata pääasiassa vain Xboxilla ja Windowsilla.

Jotta P7-peli saataisiin toimimaan myös Sonyn pelikonsolilla, on Remedyn portattava sen Northlight-pelimoottori PlayStation 4:lle. Kyseistä pelimoottoria hyödynnettiin ensimmäisen kerran viime vuonna julkaistussa Quantum Break -pelissä, joka julkaisuhetkellään Suomen suurin viihdetuotanto.



Remedyllä on työn alla korealaisen Smilegate-julkaisijan kanssa CrossFire-pelin jatko-osa. CrossFirella on yli 650 miljoonaa rekisteröitynyttä pelaajaa ja peli tuottaa vuosittain noin miljardin dollarin liikevaihdon. Jatko-osasta odotetaan siten myös isoa hittiä.