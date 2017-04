MOT-dokumentti: Näin toimii Suomessa jylläävä piraattikirjebisnes

Ohjelmassa haastateltiin muun muassa ylituomari(markkinaoikeus), joka otti kantaa tekijänoikeuslain 60a §:n merkittävyys-sanan tulkintaan. Mikkolan mukaan laissa tarkoitettuei tarkoita määrällistä jakamista vaan "tekoa tulee tulkita tekijänoikeudensuojanhaltijan kannalta". Näin todella laissa sanotaan, mutta se ei selvennä lainkaan merkittävyyden määrittämistä. Laissa todetaan:Markkinaoikeus käsittelee asianajotoimistojen lähettämät tietoluovutuspyynnöt ja antamallaan päätöksellä määrää operaattorit luovuttamaan IP-osoitteiden omistajatiedot asianajotoimistoille. Asianajotoimistojen on sanottu pyytäneen tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien IP-osoitteiden omistajien yhteystietojen selvittämistä. Markkinaoikeuden pitäisi selvittää jokaisessa tapauksessa, että täyttyykö laissa tarkoitettu merkittävän jakamisen määritelmä. Koska tietoluovutuspyyntöjä on runsaasti, ei päätöksentekoon per IP-osoite voi uhrata paljoa aikaa. Tästä syystä markkinaoikeudella on oltava selvä menetelmä, jolla se arvio teon merkittävyyttä tekijänoikeuden haltijan kannalta.Jos henkilö on jakanut kaksi prosenttia yhdestä elokuvasta, niin onko hän aiheuttanut tekijänoikeuden haltijalle merkittävää haittaa. Markkinaoikeus tietää vastauksen kysymykseen, koska se tekee jatkuvasti päätöksiä, joita varten se joutuu puntaroimaan tällaisia kysymyksiä. AfterDawn kysyi jo muutama kuukausi sitten markkinaoikeudelta miten se on määritellyt ja arvioi laissa tarkoitetun merkittävän jakamisen. Markkinaoikeus ei suostunut vastaamaan kysymykseemme.Mikkola ei MOT:n haastattelussa kertonut miten markkinaoikeus käytännössä varmistaa, että merkittävyyskriteeri täyttyy tietoluovutuspyynnöissä.