Seuraavan Xboxin tiedot paljastettiin – Tällainen on Project Scorpio

Sivuston mukaan Microsoft ja AMD ovat kehittäneet pelikonsolia varten kustomoidut versiot Jaguar-prosessoriytimistä, joita Scorpion järjestelmämikropiiristä löytyy yhteensä kahdeksan kappaletta. Ytimet toimivat 2,3 gigahertsin kellotaajuudella, kun alkuperäisessä Xbox Onessa ytimet toimivat 1,75 gigahertsin taajuudella. Suurin päivitys on kuitenkin tullut grafiikkaohjaimeen, josta löytyy nyt 40 laskentayksikköä (Xbox Onessa 12) ja ne laskevat grafiikoita 1172 megahertsin taajuudella (Xbox Onessa 853 MHz).Muistin tyyppi on päivittynyt GDDR5:een ja Project Scropiossa sitä on yhteensä 12 gigatavua. Muistiväylään pitkin tietoa siirtyy järjestelmäpiirille 326 gigatavua sekunnissa.Päivitetyn raudan avulla saavutetaan Microsoftin mukaan 6 TFLOPSin suorituskyky, mikä on vajaa 50 prosenttia enemmän kuin PlayStation 4 Prossa. Konsoli on tarkoitettu erityisesti pelaamiseen 4K-grafiikoilla, joten optinen asemakin tukee Ultra HD Blu-rayta.Tarkemmat yksityiskohdat Project Scorpiosta löytyy Eurogamerin artikkelista ja alta löytyvästä videosta.