Käyttäjät kyllästyivät Twitteriin – Uusi palvelu kasvaa kohisten

Twitteriin kohdistuneen porun yksi suurimmista hyötyjistä on ollut piskuinen Mastodon.social-mikroblogipalvelu . Puoli vuotta sitten julkaistu palvelu on käytännössä suora kopio vanhasta Twitteristä – isoin ero on se, että viestien merkkimäärän raja on 140 merkin sijaan 500 merkkiä. Pienen piirin palvelu on onnistunut lähes tuplaamaan käyttäjäkuntansa koon parissa päivässä Twitterin uudistusten takia.Kovasta kasvusta huolimatta Mastodon ei ole vieläkään mikään mammuttimaisen suuri. Käyttäjiä on nyt noin 42 000. Viestejä palveluun on kuitenkin alkanut tulvia siinä määrin, että nykyinen palvelinkapasiteetti on loppunut kesken. Mastodonin on perustanut 24-vuotias Eugen Rochko. Palvelua ylläpidetään ainakin toistaiseksi Patreon-lahjoitusten voimalla.Jää nähtäväksi kuinka pitkälle protestoivat Twitter-käyttäjät siivittävät Mastodonin.