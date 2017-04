Teslan ohitti hyvien uutisten siivittämänä Fordin markkina-arvon

Päivän päästä Teslan osake oli noussut 5,8 prosenttia ja se onnistui ohittamaan markkina-arvossa Yhdysvaltain (markkina-arvossa) toiseksi suurimman autovalmistaja Fordin. Nyt Teslan markkina-arvo on noin 48,2 miljardia dollaria, joka on reilut kolme miljardia edellä Fordia, kertoo Bloomberg Teslan arvo on huima ottaen huomioon sen pienen volyymin. Elon Muskin yhtiön noin 100 000 auton vuositahti on kaukana Fordin viime vuonna myymästä 6,7 miljoonasta autosta. Luonnollisesti hintahaitari on myös täysin toisenlainen, mutta silti Fordin liikevaihto oli yli 150 miljardilla yli 20 suurempi kuin Teslan.Ykköspaikkaa arvossa pitää noin 50 miljardin arvolla General Motors.Teslan arvosta paljon on kiinni yhtiön kasvupotentiaalissa, joka on täysin toisenlainen kuin Fordilla tai GM:llä. Elon Musk on kertonut, että yhtiö voi ensi vuonna rakentaa jopa 500 000 autoa, joka on viisi kertaa viimeisintä neljännestä kovempi tahti. Noista suurin osa on tosin tulevaa, Teslan edullisinta Model 3 -mallia.