Spotify sopimukseen levy-yhtiön kanssa: Rajoittaa ilmaismusiikkia

Spotify on nousi alunperin valtaisaan suosioon helppokäyttöisyyden, suuren katalogin sekä tietysti ilmaisen ja mainosrahoitteisen palvelunsa ansiosta. Suurempiin rojalteihin ja erityisesti voitolliseksi saattamiseen tarvitaan kuitenkin maksullisia asiakkaita.

Viime vuosina Spotify onkin onnistunut esimerkiksi mobiilisovelluksen rajoitusten avulla muuttamaan asiakkaita melko tehokkaasti maksaviksi. Nykyisin yhtiö ei enää edes kerro kuinka paljon palvelulla on ilmaiskäyttäjiä, mutta avoimesti juhlii kasvavaa maksavaa asiakaskuntaa, joka hiljattain rikkoi 50 miljoonan rajapyykin Painostusta suurempiin tuloihin on kuitenkin jatkuvasti, sillä Apple ja muut kilpailijat ovat valmiita iskemään mihin tahansa rakoon ottaakseen omansa musiikkibisneksestä. Uudet tiedot kertovatkin, että Spotify on tehnyt uuden sopimuksen yhden suuren levy-yhtiön kanssa, joka rajoittaa merkittävästi ilmaismusiikin kuuntelua. Techspot kertoo , että Spotify ja Universal ovat allekirjoittaneet monivuotisen ja maailmanlaajuisen sopimuksen uusien albumien saatavuudesta. Jatkossa osa levy-yhtiön albumeista tulee ensimmäisiksi kahdeksi viikoksi kuunneltavaksi vain Spotifyn maksulliseen Premium-palveluun.Singlet saapuvat heti julkaistaessa myös ilmaispalveluun, mutta koko levyn voi kuunnella vain maksullisella puolella ensimmäisen 14 päivän ajan mikäli levy-yhtiö niin päättää. Selvää ei ole minkälaista osaa UMG:n julkaisuista tämä rajoitus koskee, mutta pallo vaikuttaa olevan Universalilla.Vastaavia diilejä voi odottaa Spotifyltä myös muiden levy-yhtiöiden kanssa, sillä se toimii kannustimena Premium-palvelulle, mutta ei samalla poista musiikkia täysin ilmaispalvelusta.