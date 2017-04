Netflix tuo nyt offline-katselun myös PC:lle

Olipa kyse hinta- tai nopeuskysymyksestä, niin offline-katselu oli erittäin tervetullut ominaisuus mobiililaitteisiin. Loppuvuodesta asti ominaisuutta on kuitenkin odotettu myös PC:lle, koska samalla tavoin ominaisuus olisi omiaan esimerkiksi läppärin kanssa matkustavalle.Nyt Windows Central on huomannut, että Netflix tuo ominaisuuden myös PC-tietokoneille. Netflixin Windows 10 -sovellus tukee ohjelmien lataamista koneelle, mutta tässä vaiheessa ladattava ohjelmisto on vielä jokseenkin harvassa.Sivuston mukaan tässä vaiheessa ladattava ohjelmisto on pääosin Netflixin omaa tuotantoa, mutta todennäköisesti ominaisuutta aletaan pian tukemaan myös muiden elokuvien ja tv-sarjojen toimesta. Windows Central ei kerro mikä versio Netflix-sovelluksesta sillä on käytössä, mutta allekirjoittaneen 6.18.89 ei vielä tue latauksia, joten voi olla, että esimerkiksi Suomessa päivitystä joudutaan odottamaan vielä tovi.Netflix ei ole tiedottanut asiasta omassa blogissaan.