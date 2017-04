kunnianhimoisena tavoitteena on Steve Jobsin viimeisistä vuosista lähtien ollut televisiomarkkinoiden ravistaminen. Tämän suunnitelman toteuttaminen ei onnistu Applelta yksin, vaan se tarvitsisi avukseen perinteiseen kaapelijakeluun sitoutuneita kanavayhtiöitä. Avun saaminen on osoittautunut odotettua vaikeammaksi.

Apple yritti neuvotella pari vuotta sitten kanavayhtiöiden kanssa sopimusta, jossa se saisi itselleen oikeuden myydä valikoituja televisiokanavia kevennettynä kanavapakettina. Yhdysvaltalaisiin kaapelitelevisiokanaviin kuuluu yleisesti runsas määrä erilaisia kanavia ja hintakin nousee tämän myötä korkeaksi. Applen Internetin yli jaettavaan kanavapakettiin kuuluisi vain muutamia laadukkaiksi nähtyjä kanavia ja paketin hinta olisi kaapelikanavapakettia edullisempi.Neuvottelut eivät johtaneet lopulta tuloksiin, mutta Apple ei ole menettänyt toivoaan. Yhtiö on avannut pelin uudelleen ja tällä kertaa Apple on valinnut kolme kanavaa, joita se haluaisi myydä yhtenä pakettina: HBO, Showtime ja Starz. Kolmikko on jo saatavilla iOS-laitteille erillisinä sovelluksina, mutta yhtenä pakettina niitä voitaisiin myydä hieman edullisemmin.Applella ei ole vielä sopimusta näiden kanavien kanssa. Yhtiö halunnee kuitenkin aloittaa pienellä kanavajoukolla ja yrittää laajentaa valikoimaa kokemuksen ja käyttödatan kertymisen myötä.