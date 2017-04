Alien-juhlapäivää vietetään alkuperäiselokuvan Director's Cut -versiolla

Tennispalatsissa kyseinen päivä, joka osuu keskiviikolla, nähdään ensimmäisen Alien-sarjan elokuvan ohjaajan versio eli Director's Cut. Kyseinen 1979 valmistunut elokuva, Alien - Kahdeksas matkustaja, esitetään siis 26. päivä, mutta tässä vaiheessa näytöksistä ei ole aikatietoja.Liput Ridley Scottin mestariteokseen saapuvat myyntiin kuitenkin jo huomenna 4. päivä, jolloin lienee myös aikataulut ovat nähtävillä.Mikäli elokuva ja jopa Director's Cut on nähty, eikä yksittäin välttämättä saisi lähtemään leffateatteriin, niin teatteri houkuttelee katsojia lupaamalla myös "ainutlaatuista materiaalia" tulevasta Alien: Covenant -elokuvasta. Alien-päivän kunniaksi luvataan myös muuta sisältöä, kuten livestriimejä, aiheesta esimerkiksi AlienUniverse.com-sivustolla Alien: Covenant on alkuperäisen elokuvan tavoin Ridley Scottin käsialaa ja pääosassa nähdään Michael Fassbender. Elokuvan ensi-ilta on 17. toukokuuta.