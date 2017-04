Netflixin ensimmäiseen animaatioelokuvaan valittu vaikuttavia tekijöitä

Nyt suoratoistojätiltä odotetaan ensimmäistä pitkää animaatioelokuvaa. Vaikka elokuvia Netflix on jo tuottanut useita, niin animaatioista ainoat tuotokset ovat televisiosarjamuodossa. Yhtiö on kuitenkin paljastanut tekijöitä tulevalle, ensimmäiselle animaatioelokuvalle, jonka nimi on America: The Motion Picture.Elokuvan tekijöihin on palkattu suositun Archer-animaatiosarjan Adam Reed ja Matt Thompson, joka tulee ohjaamaan elokuvan. Tämän lisäksi tuotannosta löytyy The Expendablesin Dave Callaham ja LEGO Movien tekijöitä. Tuottajissa on mukana Channing Tatum, joka on myös elokuvassa ääninäyttelijänä, kertoo Deadline America: The Motion Picture on aikuisten animaatioelokuva, joka kertoo Yhdysvaltojen perustamisesta.