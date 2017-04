Amazon tuo alkuperäissarjojaan katsottavaksi Twitchiin

Amazon tuo Twitchiin omaa videosisältöään, jota esitetään TwitchPresents-sivulla . Tarkemmin kyseessä on Prime Videon alkuperäisohjelmiston pilottijaksot, joita esitetään suoratoistopalvelussa jatkuvasti 24 tunnin ajan.Huhtikuun 5. - 7. päivä Twitchissä esitetään sci-fi draama Oasisin, draama-komedia The Legend of Master Legendin sekä komediasarja Budding Prospectsin ensimmäiset jaksot. Luonnollisesti kyseiset sarjat ovat nähtävissä kokonaisuudessaan Amazonin Prime-palvelussa.Twitch esitti hiljattain kokonaiset 23 kautta ja 831 jaksoa kulttisarja Power Rangersiä 17 päivän maratoonina. Twitchissä on aiemminkin esitetty yksittäisiä jaksoja sarjoista, joihin lukeutuu mm. Mr. Robot ja Silicon Valley. Jatkossa voimme odottaa yhä enemmän vastaavaa toimintaa erityisesti Amazonin yksinoikeussisällön kohdalla.