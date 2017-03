Twitch toi striimeille kuvanlaatuun uuden tason

Maailman suosituin suoratoistopalvelu erityisesti pelaajille on uudistanut striimajille tarjottavia kuvanlaatuvaihtoehtoja. Twitchin striimaajat pääsevät nyt tuottamaan sisältöä Full HD -resoluutiolla ja 60 fps:n kuvanopeudella.

Aiemmin Amazonin omistama suoratoistopalvelu on rajoittanut sisällön lähettämistä palveluun 720p HD -resoluutioon kuvanpäivityksen ollessa 60fps. Tämän lisäksi aiemmin ollut 3,5 megabitin rajoitus on poistettu striimeiltä ja virallisesti nyt suositellaankin 3-6 megabitin striimejä.Uutta on myös Twitch Inspector -sovelluksen asetukset, joka antaa sisällöntuottajille uudenlaisia työkaluja suoratoisto-ongelmien selvittämiseen sekä sisällön laaduntarkkailuun.Aloittelevalle tai striimin aloittamiseen muuten apua tarvitsevalle yhtiöltä löytyy opastusta osoitteesta stream.twitch.tv