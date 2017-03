Netflixin Hermes on luotu parantamaan käännöksiä tekstityksissä

Netflix on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Yhtiön mukaan vain viisi vuotta sitten suoratoistopalvelu tuki kielistä ainoastaan englantia, espanjaa ja portugalia, mutta nyt on tarjolla jo yli 20 eri vaihtoehtoa, mukaanlukien tietysti suomen kieli.

Alati kasvava määrä kieliä ja sisältöä tarkoittaa haasteita käännöksissä ja niiden esittämisessä tekstitysten avulla. Tähän tarvitaan laadukkaita kääntäjiä ja kulttuurien tuntemusta. Netflix on nyt julkistanut Hermes-järjestelmän, joka on yhtiön mukaan ensimmäinen suuren sisällöntuottajan verkkopohjainen tekstitysten ja käännösten indeksointi- ja testijärjestelmä.Netflixin tiedotteessa kerrotaan, että kääntäjille ei ole luotu minkäänlaisia akkredointi- tai lisensointipalvelua, rekisteröintiä tai edes tietokantaa osaajista. Tällaiseksi pyrkii Netflixin uusi Hermes-järjestelmä. Hermes-testissä pyritään määrittämään kulttuuri- ja sisältöosaamista käännösosaamisen lisäksi, jolloin pystytään arvioimaan osaako kääntäjä välttää käännöskukkaset vaikkapa sanontojen kanssa, kuten alla.Testissä lopputuloksena on H-tulos, joka määrittää kääntäjän kykytason ja jonka mukaan Netflix voi osoittaa parhaiten soveltuvaa sisältöä kääntäjälle.