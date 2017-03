HoloLens täytti vuoden – Laseille kehitetty jo 150 sovellusta

Microsoft juhlistaa nyt vuoden ikään ennättänyttä HoloLens-laseja. Tuotetta on kehitetty paljon pidempään, mutta tarkalleen vuosi sitten ohjelmistojätti aloitti ensimmäisten HoloLens-lasien toimitukset tilaajille. juhlistaa nyt vuoden ikään ennättänyttä HoloLens-laseja. Tuotetta on kehitetty paljon pidempään, mutta tarkalleen vuosi sitten ohjelmistojätti aloitti ensimmäisten HoloLens-lasien toimitukset tilaajille.

Vuoden aikana HoloLens-laseille on kehitetty nyli 150 erilaista sovellusta. Määrä on hyvin pieni, varsinkin jos sitä vertaa App Storen ja Google Playn valikoimiin. HoloLens on kuitenkin nykymuodossaan etupäässä kehittäjille tarkoitettu laite ja massamarkkinoille suunniteltu versio tulee saataville vasta myöhemmin kun teknologia on kypsynyt tarpeeksi.



HoloLens-lasit maksavat 3000 dollaria kappaleelta ja niitä pystyy tällä hetkellä ostamaan Australiassa, Kanadassa, Irlannissa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, Uudessa-Seelannissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kesällä myyntialue laajenee Kiinaan.



Microsoft yrittää kasvattaa HoloLensin kaupallista kiinnostavuutta myös Windowsin avulla. Huhtikuun alussa käyttöjärjestelmä saa Creators Update -vuosipäivityksen, joka tarjoaa yksinkertaiset työkalut 3D-mallien tekoon. Näitä 3D-malleja voi sitten katsella esimerkiksi HoloLens-lasien kautta. HoloLensin markkinointia johtamaan Microsoft on värvännyt Oculuksen entisen markkinointijohtajan Elizabeth Hamrenin.