Twitter poisti @tunnukset 140 merkin rajoituksesta

Mikäli Twitterin käyttäjäpalautteen parannusehdotuksista julkaistaisiin lista, niin todennäköisesti sen kärkipäästä löytyisi ainakin merkkirajoituksen poistaminen. Moni tosin on, syystäkin, sitä mieltä, että 140 merkin rajoitus tulee säilyttää, sillä se on niin merkittävä osa alustaa.

Twitter ei ole juuri pyrkinyt uudistamaan käyttölogiikkaa tai -liittymää käyttäjien mielipiteiden mukaan, joten merkkirajoituksen poistamisesta ei ole juuri tarvinnut haaveilla, tai sitä pelätä. Yhtiö on ennemminkin pyrkinyt haalimaan käyttäjiä uusilla mediasopimuksilla ja livetapahtumien striimaamisella.



Yllättäen yhtiö on kuitenkin nyt julkaissut uudistuksen, jossa kosketaan juuri kyseiseen 140 merkin rajoitukseen. Twitter on kertonut, että rajoitukseen ei lasketa enää nk. @replyjä eli toisen käyttäjän tunnuksia twiittiin vastattaessa.



Jo aiemmin alusta mahdollisti twiittien lainaukset vaikuttamatta merkkimäärään ja sama koskee myös kuvia ja kyselyitä.



Nyt siis twiitissä voi olla kymmenittäin @-merkillä varustettuja käyttäjänimiä ja silti twiitti voi sisältää 140 merkin viestin. Twitter on tosin rajoittanut @tunnuksien määrän 50:een per twiitti. Ominaisuus saapuu lähipäivinä Androidille, iOS:lle ja tietysti verkkosovellukseen.