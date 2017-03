Tinder toimii myös netissä: Ei enää tarvetta mobiilisovellukselle

Suosittu deittipalvelu Tinder on toiminut toistaiseksi ainoastaan mobiililaitteilla, joiden kautta sovellus pystyy hankkimaan GPS:n ansiosta tarkkaa sijaintidataa etäisyyksien määrittämistä varten. Tinderistä on kuitenkin tulossa Suosittu deittipalveluon toiminut toistaiseksi ainoastaan mobiililaitteilla, joiden kautta sovellus pystyy hankkimaan GPS:n ansiosta tarkkaa sijaintidataa etäisyyksien määrittämistä varten. Tinderistä on kuitenkin tulossa myös tietokoneella toimiva versio

Verkkoselaimessa toimivan Tinder Online -palvelun julkaisun motiivina on tuotejohtaja Brian Norgardin mukaan kehitysmaissa asuvien käyttäjien palveleminen. Tinderin mobiilisovellus on paisunut jo 128 megatavun kokoiseksi, mikä kuvia painottavan käyttöliittymän kanssa syövät tehokkaasti puhelimien rajallista tallennustilaa. Kehitysmaissa myytävissä puhelimissa tilaa ei ole välttämättä alkujaankaan kovinkaan paljoa tuhlattavaksi.



Tinder Onlinen käyttölogiikka on täysin samanlainen kuin mobiilisovelluksissakin. Palveluun kirjaudutaan Facebook-tunnuksilla ja match-ehdokkaita arvioidaan pyyhkäisyeleillä. Hiiren kanssa kuvien pyyhkiminen ei välttämättä kuitenkaan ole yhtä luontevaa kuin kosketusnäytöllä.



Verkkopalvelua testataan aluksi Argentinassa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Indonesiassa, Italiassa, Meksikossa, Filippiineillä ja Ruotsissa. Muualla Tinder Online lanseerataan lähiaikoina.