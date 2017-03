Supercellin suuromistaja osti ison palasen Teslasta

Supercellin osakekannasta enemmistöosuuden itselleen viime vuonna hankkinut kiinalainen Internet-jätti Tencent Teslasta. Kaupan arvo on yhteensä 1,8 miljardia dollaria. Supercellin osakekannasta enemmistöosuuden itselleen viime vuonna hankkinut kiinalainen Internet-jätti on ostanut viiden prosentin osuuden sähköautoyhtiö. Kaupan arvo on yhteensä 1,8 miljardia dollaria.

Tesla valmistautuu parhaillaan Model 3 -sähköauton massatuotannon aloittamiseen, minkä lisäksi yhtiöllä on kiikarissa Gigafactory-akkutehtaan rakentaminen Eurooppaan. Suurivolyymisen auton tuotannon ylösajoon liittyvät riskit sekä akkutehtaan muodostaman tarve pääomalle ei näytä pelottavan Tencentiä niin paljoa, että se olisi lykännyt ostojaan myöhemmäksi.



Tencentin omistus voi osaltaan helpottaa Teslaa laajentamaan toimintaansa Kiinaan, jossa sähköautoille on huutava pula suuria kaupunkeja riivaavan saasteongelman takia.



Tesla valmisti viime vuonna yhteensä noin 84 000 sähköautoa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa ensi vuonna tuotantoa 500 000 autoon Model 3:n lanseerauksen myötä.