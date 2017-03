Avengers saa haastajan, ensimmäinen traileri DC:n Justice League -elokuvalle

Sarjakuvajättien välinen taisto on kestänyt vuosikymmeniä, mutta erityisesti CGI-elokuvien myötä supersankarit ovat taistelleet toisiaan vastaan myös parhaan kassamagneetin tittelistä. Sarjakuvajättien välinen taisto on kestänyt vuosikymmeniä, mutta erityisesti CGI-elokuvien myötä supersankarit ovat taistelleet toisiaan vastaan myös parhaan kassamagneetin tittelistä.

Marvelin ja DC Comicsin sarjakuvahahmot ovat vuosien ajan olleet suosittuja teattereissa, mutta lienee selvää, että Marvel on onnistunut vetämään pidemmän korren Avengers-elokuvien johtamana.



Batman-elokuvat ovat kuitenkin lyöneet kiilaa Marvel-elokuvien rintamaan ja DC Comics pyrkii tulevaisuudessa haastamaan yhä kovemmin muiden supersankarien voimin.



Kuluneen viikonlopun aikana onkin julkaistu ensimmäinen traileri DC:n uusimmalle yritykselle haastaa Marvel valkokankaalla. Kyse on Justice League -elokuvasta, joka Avengersin tavoin kokoaa yhteen useita suosittuja supersankareita.



Justice Leaguessa nähdään tietysti Ben Affleckin tähdittämä Batman, jonka kaverina pahuutta vastaan taistelevat Wonder Woman, Flash, Aquaman ja Cyborg.



Vaikka traileri näyttää melkoiselta sekasotkulta, varmaankin suurelta osin siitä syystä, että siinä pitkälti vain esitellään supersankarit, niin toimintaa elokuvasta ei varmasti tule puuttumaan. Sarjakuvaelokuvien ystäville on tietysti hyvä asia, että kilpailua riittää.