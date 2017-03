Kuskiton Uber kolarissa, yhtiö jäädytti projektin

Tietysti automatisoituja ajoneuvoja tarkkaillaan suurennuslasin avulla ja pienetkin virheet otetaan vakavasti. Onhan selvää, että jos monen tonnin painoiset ajoneuvot tekevät virheitä, niin henget ovat vaarassa.Samalla tosin täytyisi muistaa, että ihmiset tekevät järkyttävän määrän virheitä tiellä ja niiden seurauksena moni menettäää henkensä. Robottiauton voisi kuvitella pystyvän parempaan ja todisteitakin siitä on.Aina ei kuitenkaan mene niin kuin Strömsössä, josta esimerkkinä taksiyhtiö Uberin hiljattainen kolari. Pittsburghissa sekä Arizonassa automaattisia ajoneuvoja testanneen yhtiön auto joutui kolariin Tempessä Arizonan osavaltiossa.Vaikka poliisi on vahvistanut, että kolari johtui toisen auton virheestä eikä henkilövahinkoja tullut, niin Uber on päättänyt jäädyttää toistaiseksi robottitaksien testit, kertoo Bloomberg . Kolari oli kuitenkin niin voimakas, että Uberin auto päätyi kyljelleen keskelle tietä.Suuremmat vauriot tulivat Uberin itseajavaan Volvoon, jonka ratissa tai edes takaistuimella ei ollut onneksi ketään. Joskus itseajavia autoja tarkkaillaan mukana olevan henkilön toimesta, mutta tämä auto oli Uberin mukaan tyhjä. Ehkäpä henkilövahingoilta voidaan välttyä entisestään, jos itseajavassa autossa ei ole ketään matkustamassa.Todennäköisesti Uber jatkaa itseajavien autojen testaamista heti, kun tutkinta onnettomuudesta on saatu päätökseen.