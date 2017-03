Operaattori saa jatkossa myydä käyttäjien selailuhistorian mainostajille

Yhdysvaltain republikaanienemmistöinen senaatti päätti, että jatkossa sekä langattoman verkon että kiinteitä yhteyksiä tarjoavat operaattorit voivat myydä asiakkaidensa selailuhistoriaa, paikkatietohistoriaa, tietoa käytetyistä sovelluksista ja muuta verkon käytöstä syntyvää dataa suoraan mainostajille. Aiemminkin tämä on ollut mahdollista, mutta on vaatinut käyttäjän nimenomaisen hyväksynnän. Nyt, lakiehdotus sallisi toiminnan automaattisesti operaattoreille, ilman että kuluttajalla on mahdollisuutta kieltää sitä. Kuluttaja ei myöskään olisi oikeutettu saamaan tietoa siitä, kenelle hänen selailuhistoriansa on myyty - tai kuinka moneen kertaan tai että mitä historiatiedot sisälsivät.Lakiluonnos etenee seuraavaksi republikaanienemmistöiseen kongressiin, jonka oletetaan hyväksyvän lakiehdotuksen sellaisenaan.