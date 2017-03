Microsoft tarjoaa patenttejaan älyautojen valmistajille

Teknologiapatenttien ja -lisenssisopimusten tärkeys on tullut näkyvästi esille tietokoneiden ja mobiililaitteiden yleistymisen myötä, kun oikeussaleissa on väännetty kättä graafisista käyttöliittymistä ja mobiilikäyttöjärjestelmien tekniikasta. Kun autot tietokoneistuvat nykyisestä vielä lisää, niin automerkkien kannattaa varmistaa oma selustansa hankkimalla teknologiasektorilta vahvat yhteistyökumppanit. Teknologiapatenttien ja -lisenssisopimusten tärkeys on tullut näkyvästi esille tietokoneiden ja mobiililaitteiden yleistymisen myötä, kun oikeussaleissa on väännetty kättä graafisista käyttöliittymistä ja mobiilikäyttöjärjestelmien tekniikasta. Kun autot tietokoneistuvat nykyisestä vielä lisää, niin automerkkien kannattaa varmistaa oma selustansa hankkimalla teknologiasektorilta vahvat yhteistyökumppanit.

Microsoftilla on ymmärretty heidän haaliman patenttiportfolion arvo tälläkin saralla ja yhtiö onkin päättänyt aloittaa teknologian lisensoinnin autovalmistajille. Ensimmäisenä lisensointiohjelmaan ottaa osaa Toyota, joka voi siis jatkossa käyttää Microsoftin teknologiaa autoissaan eikä sen tarvitse pelätä kutsua käräjäoikeuteen.



Vaikka Microsoft tunnetaankin pääasiassa Windowsista ja Office-toimistosovelluksista, on se ollut mukana kehittämässä teknisiä ratkaisuja autoteollisuuden tarpeisiin jo 1990-luvulta lähtien. Tästä syystä Microsoft kokee, että sillä on tarjota autovalmistajia kiinnostavia patentteja lisensoitavaksi. Microsoftilla on tietysti tietokoneiden ja suurten datamassojen käsittelyn myötä syntynyt tietoa, jota tulevaisuuden autoissakin tullaan tarvitsemaan.



Patenttilisenssien kautta Microsoft pystyy myös tarjoamaan omia pilvipalveluitaan autovalmistajien hyödynnettäväksi. Renault-Nissan on jo kertonut aikovansa käyttää Microsoftin Azurea autojensa pilvipalveluiden pohjana.