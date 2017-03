Viime viikon suosituimmat uutiset Suomessa: Oudot puhelut vaivaavat Suomea, halpa kahvinkeitin hakkaa kalliimman, ...

Kevät etenee, mutta uutisia luetaan yhä enemmän HIGH.FI -palveluidemme kautta. Viime viikolla uutisissa kiinnostivat monenlaiset asiat - suosituimpien juttujen listalle nousivat mm. artikkeli siitä, miten kahvinkeittimestä on turha maksaa lähes 200 euroa, Suomea vaivannut outo puhelupommitus Britanniasta käsin, top5 listaus suosituimmista netin aikuisviihdesivustoista sekä jenkkien listaus parhaista puhlimista mitä tällä hetkellä voit kaupasta ostaa.

Suosituimmat ei-viihdeuutiset viikolla 11/2017

Suosituimmat viihdeuutiset viikolla 11/2017

Suosituimmat englanninkieliset uutiset viikolla 11/2017

Suosituimmat uutiset muissa maissa viikolla 11/2017

Suosituimmat uutiset Ruotsissa viikolla 11/2017

Suosituimmat uutiset Hollannissa viikolla 11/2017

Suosituimmat uutiset Virossa viikolla 11/2017

Suosituimmat uutiset Tanskassa viikolla 11/2017

Suosituimmat uutiset Italiassa viikolla 11/2017

HIGH.FI -palvelut

Koostamme ajoittain julkaistavaa suosituimpien uutisten listaa AfterDawnin omistamasta HIGH.FI -uutiskerääjästä, sen eerikielisistä versioista sekä sovelluksista, jotka käyttävät palvelun keräämiä uutisia.Uutislähteitä on mukana palvelussamme tuhansia, joten valikoima, josta lista koostuu, on varsin laaja.Mutta tässäpä listat..Viime viikolla ryhdyimme listailemaan myös muiden toimintamaidemme top3-listoja, joten jatketaan perinnettä tälläkin viikolla. Ruotsia mm. järkytti uutinen-kauppaketjun päätöksestä poistaa valikoimastaan "Ruotsin virallinen kahvi" eli, vedoten siihen että kyseinen kahvi on kuluttajien mielestä liian kallista.Uutisten lukukertoja kertyy mm. seuraavista palveluista:...lisäksi listalle päätyy myös useita muita pienempiä sovelluksia ja palveluita, jotka käyttävät avointa rajapintaamme , joka mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen HIGH.FI'n keräämien uutisten päälle.