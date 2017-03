Uusia teknologioita Facebook kehittää-nimisen ryhmän voimin. Kyseessä on käytännössä Google X:n kaltainen-tehdas, jonka tarkoituksena on lähestyä ongelmien ratkaisua täysin uudenlaisilla teknologioilla, jotka eivät välttämättä kypsy kaupalliseen käyttöön vielä useaan vuoteen. Kukaan ei tiedä tarkkaan millaisia tuotteita Facebook oikein kehittää, mutta salaisuuden verhoja voidaan raottaa hyvinkin pian. Business Insiderin lähteiden mukaan Building 8:n kehityshankkeita aiotaan esitellä suurelle yleisölle jo huhtikuussa, kun Facebook järjestää oman F8-kehittäjätapahtumansa. Sivuston mukaan parrasvaloihin saattaa päästä neljä projektia. Buildingin 8:n kehitysprojektien on huhuttu liittyvän aivoskannaukseen, lennokeihin, laajennettuun todellisuuteen sekä lääketieteelliseen laitteistoon.Building 8:aa johtaa Googlen ATAP-ryhmän entinen pomo Regina Dugan.