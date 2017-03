Netflix siirtyy peukutukseen

Hotelleja, tuotteita ja viihdettä on totuttu arvostelemaan yksinkertaisen tähtiluokitusjärjestelmän avulla, missä erinomainen tuote saa viisi tähteä, kelvoton tuote yhden tähden ja muut jotain tältä väliltä. Hotelleja, tuotteita ja viihdettä on totuttu arvostelemaan yksinkertaisen tähtiluokitusjärjestelmän avulla, missä erinomainen tuote saa viisi tähteä, kelvoton tuote yhden tähden ja muut jotain tältä väliltä. Netflixin mielestä tämä klassinen arviointimenetelmä ei kuitenkaan toimi Internet-aikakaudella kovinkaan tehokkaasti.

Tähtiarvosteluiden tilalle Netflix aikoo tuoda jo roomalaisaikakaudelta tutun peukutuksen. Jos pidit elokuvasta tai sarjasta, painat yläpeukkua ja Netflixin suosittelujärjestelmä oppii hiljalleen millaista katsottavaa sinulle kannattaa ehdottaa tulevaisuudessa. Jos taas et pitänyt näkemästäsi, painat alapeukkua ja Netflix yrittää pitää vastaavanlaiset sisällöt jatkossa piilossa.



Netflixin mukaan muutoksen taustalla on hyvin pragmaattiset syyt: käyttäjät antavat arvioita jopa kaksinkertaisen määrän peukuttamalla kuin tähdillä. Mitä enemmän Netflix saa käyttäjältä palautetta, sitä paremmin sen suosittelujärjestelmä osaa kohdentaa ehdotuksiaan.



Tämän lisäksi tähdillä saavutettu informaatio ei ole välttämättä kovin hyödyllistä. Netflixin mukaan jotkut esimerkiksi antavat dokumenteille viittä tähteä ja komediaelokuville kolme tähteä, mutta siitä huolimatta he katsovat enemmän komedialeffoja kuin dokumentteja. Käyttäjien antamalle palautteelle ei siis antaa liian suurta painotusta.