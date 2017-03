Google paransi JPEG-kuvia, vähemmän suttuisuutta ja parempi pakkaus

Häviöllinen JPEG-pakkaus on mahdollistanut paljon erityisesti verkkotekniksesti. Kuvat pakkautuvat pienempään tilaan, jolloin niiden siirto on nopeampaa, mutta valitettavasti se tarkoittaa myös heikompaa kuvanlaatua.

Googlen tutkijat ovat kehittäneet JPEG-pakkausmenetelmää eteenpäin ja löytäneet ratkaisuja kuvanlaadun ongelmiin ja samalla onnistuneet pienentämään kuvien kokoa. Uusi avoimen lähdekoodin algoritmi, jota kutsutaan nimellä Guetzli, pystyy tarjoamaan tavallista JPEG-pakattua laadukkaamman kuvan jopa 35 prosenttia pienemmässä koossa.Kuvissa Guetzli on oikealla, perinteinen JPEG-pakkaus keskellä ja alkuperäinen kuva vasemmalla.Sveitsinsaksalaisesta keksistä nimensä saanutta menetelmää verrataan Googlen tutkimusblogissa pakkaamattomaan sekä tavalliseen tapaan JPEG-pakattuun kuvaan ja selvää on, että se tarjoaa selkeästi enemmän kuvanlaatua vähemmällä määrällä artifakteja. Toki se silti on häviöllinen pakkaus, joten se on myös selkeästi heikompi kuin alkuperäiskuva tarkastellessa pikselitasolla.Guetzlin monimutkaisempi psykovisuaalinen menetelmä määrittelee värejä ja kuvioita paremmin ja yksityiskohtaisemmin, mutta se samalla tarkoittaa selkeästi pidempää käsittelyaikaa.Googlen mukaan tärkeää on, että teknologia on yhteensopiva JPEG-standardin kanssa ja tarjoaa siten helpon tavan parempaan verkkokokemukseen, mutta myös, että tutkimus jatkuu uudenlaisen teknologian parissa.