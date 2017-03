Artisti maksaa taas? Spotify tinkii rojalteista pörssilistautumisen takia

on jo pidemmän aikaa neuvotellut levy-yhtiöiden kanssa suoratoistopalvelussa tarjottavasta musiikista maksettavien lisenssimaksujen huojentamisesta . Nyt näyttäisi siltä, että Spotify on saamassa tavoitteitaan läpi, mutta ilmaiskäyttäjät joutuvat "maksamaan" siitä.

Pörssilistautumista suunnitteleva Spotify haluaa karsia kustannuksiaan, jotta se pystyisi osoittamaan sijoittajille pystyvänsä harjoittamaan liiketoimintaansa voitollisesti. Koska noin 70 prosenttia palvelun tuottamasta liikevaihdosta tuloutetaan artisteille, on musiikista maksettavat rojaltit iso kustannuserä ja siksi siitä on houkuttelevaa hakea säästöjä. Neuvotteluissa ovat mukana kaikki suurimmat levy-yhtiöt, joilla on asiassa kaksoisrooli, sillä ne myös omistavat Spotifyta. Näin ollen levy-yhtiöt saattaisivat myös hyötyä hyvin sujuvasta listautumisesta.Pöydällä olevassa sopimusehdotuksessa Spotify saisi alennuksen rojalteihin, mutta samalla Spotify sitoutuisi tarjoamaan uusia albumeita ainoastaan Premium-tilaajille. Ilmaiskäyttäjille albumit tulisivat kuunneltavaksi vasta tietyn määräajan jälkeen. Financial Timesin mukaan osapuolet voivat allekirjoittaa sopimukset jo tulevien viikkojen aikana.