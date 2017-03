Raportti: Twitteriin lisää livevideota, suoratoisto laajemmin saataville

Some-palvelu Twitter on viime vuodesta alkaen pyrkinyt panostamaan enevissä määrin uudenlaiseen sisältöön. Yhtiö ei ole saanut toimintansa tuottoja ja käyttäjämääriä positiivisemmaksi ainoastaan 140 merkin viesteillä, joten tarjolla on nykyisin myös videoita.

Erityisesti yhtiö panostaa livesisältöön, josta esimerkkinä amerikkalaisen NFL-jalkapallon viime kauden viikottaiset ottelut sekä hiljattain suoratoistetut e-urheilukisat . Ilmeisesti suoratoisto on ollut suosittua, sillä huhut kertovat nyt, että Twitter avaa striimausrajapinnan avoimempaan käyttöön. The Informationin mukaan Twitter kertoo rajapinnan avaamisesta ensi viikolla. Tämän myötä livetapahtumien striimaaminen tulee paljon laajemmin saataville. Jo nykyisin sitä tarjotaan jo mm. uutis- ja urheiluorganisaatioille, mutta se vaatii räätälöimistä ja yhteistyötä Twitterin kanssa.Ominaisuus ei toki tule kaikkien saataville, vaan se edelleen rajoittaa käytön mediayrityksiin. Kaikille muille tarjolla on Periscope-sovellus, jolla onnistuu simppelien striimien tekeminen.