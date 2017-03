Google päivitti Chromen – Lupaa pidentää akkukestoa

Google on lupaustensa mukaisesti rajoittanut taustalla olevien välilehtien toimintaa on lupaustensa mukaisesti rajoittanut taustalla olevien välilehtien toimintaa Chromen uudessa 57-versiossa . Taustalla olevat välilehdet vastaavat jopa kolmanneksen selaimen virrankulutuksesta.

Suuri virrankulutus on erityisesti kannettavien tietokoneiden käyttäjien kiusana, joten välilehdille asetetuista rajoituksista on eniten hyötyä heidän kannalta. Käytännössä Chromen uusimmassa versiossa on rajoitettu taustalla olevien välilehtien mahdollisuutta käyttää tietokoneen resursseja, jolloin toimintojen suorittaminen niissä hidastuu tai käytännössä estyy.



Käyttäjä hyötyy jos taustatoiminnot koostuvat hänen kannaltaan yhdentekevistä prosesseista, kuten vaikkapa mainosten JavaScript-suoritteista. On toisaalta esitetty huolia, että Google uusi politiikkaa voi häiritä joidenkin verkkopalveluiden toimintaa (esimerkiksi pikaviestipalvelun ilmoitukset eivät välttämättä toimi). Google on kuitenkin lisännyt poikkeuksen sääntöön mahdollistamalla häiriöttömän toiminnan jos välilehdellä toistetaan musiikkia tai se käyttää reaaliaikaista yhteyttä (WebSockets tai WebRTC).



Googlen mukaan Chromen kehityksen pitkän aikavälin tavoitteena on pienentää virrankulutusta nykyisestä tinkimättä kuitenkaan toiminnallisuuksista.