Uusi versio: kokeilussa Creativen H7 Tournament Edition -pelikuulokkeet

Ulkonäkö on muuttunut hieman, mutta laitteen tunnistaa silti edelleen samaksi. Kuulokkeiden johdot ovat saaneet punaisen värin, ja kylkien pinnoitusta ja värejä on viilailtu. Uusi mikrofoni erottuu myös punaisilla yksityiskohdillaan ja pehmusteen puuttumisella. Alla olevassa kuvassa taka-alalla vanhemmat H7-kuulokkeet.Kovin pitkästi kuulokkeista on turha kirjoitella, sillä pohjimmiltaan ne ovat identtiset aiempien H7-kuulokkkeiden kanssa. Ne istuvat päähän hyvin ja suhteellisen kevyesti, kupit ovat suuret ja peittävät korvat hyvin, johdossa roikkuva kaukosäädin on sama kuin aiemmin ja laatuvaikutelma on erinomainen. Äänenlaatu on myös hyvä, kuten edellisessä artikkelissakin tuli todettua.Ainoa asia, joka meni omassa arviossani H7-kuulokkeista miinuspuolelle oli mikrofonin vahvan keskinkertainen äänenlaatu. Tämä on juuri se asia, johon TE-versio tuo parannuksen. Irrotettavan mikrofonin laatu on selvästi aiempaa parempi ja sen tuottamaa ääntä on huomattavasti mukavampi kuunnella. Jopa mikrofonin varsi on jäykempi ja pysyy näin paremmin halutussa asennossa. Kun kuulokkeet yhdistää tietokoneeseen USB-kaapelilla, käytössä on automaattisesti taustamelua vähentävä äänimalli.Yksi asia parannetuissa kuulokkeissa harmittaa, nimittäin sen johto. Aiemmassa versiossa oli mukana laadukkaat, punotut mustat kaapelit, mutta TE-versiossa johto on kumimainen ja punainen. Värillä ei niin väliä, mutta uusittu johto on selvästi jäykempi ja ei oikein asetu aloilleen. Tämän muutoksen olisi Creative voinut jättää tekemättä, vaikka muutoin tuotepäivitys onkin onnistunut ja mikrofonin osalta tarpeellinen.