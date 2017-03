Sony tuo PlayStation 4 -pelit suoratoistopalveluunsa

PlayStation Now -suoratoistopalvelun tilaajat pääsevät pelaamaan jo 483 alun perin PlayStation 3:lle julkaistua peliä. Tämän vuoden kuluessa pelivalikoima laajenee entisestään, kun mukaan otetaan myös PlayStation 4:lle julkaistuja pelejä. PlayStation Now -suoratoistopalvelun tilaajat pääsevät pelaamaan jo 483 alun perin PlayStation 3:lle julkaistua peliä. Tämän vuoden kuluessa pelivalikoima laajenee entisestään, kun mukaan otetaan myös PlayStation 4:lle julkaistuja pelejä.

PS4-pelien testaus PlayStation Now -palvelussa alkaa tulevien viikkojen aikana, mutta kokeilua on rajoitettu pienelle käyttäjäjoukolle. Testaajat valitaan nykyisten PlayStation Now -tilaajien joukosta ja beta-testaajaehdokkaita lähestytään sähköpostitse.



Microsoft esitteli hiljattain oman Xbox Game Pass -palvelun, joka eroaa kuitenkin PlayStation Now'sta eräällä tapaa olennaisesti: Xbox Game Passissa pelit ladataan konsolille, niitä ei välitetä suoratoistolla.



PlayStation Now toimii PS4-konsolilla ja Windows-tietokoneilla. Palvelu ei toistaiseksi ole saatavilla Suomessa.