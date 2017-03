Google tunnistaa nyt ettet ole robotti ilman ärsyttäviä tarkistuksia

Useimmiten internetissä lomakkeita täyttäessä ennen sen lähettämistä joudut todistamaan, että olet ihminen. Tämä johtuu tietysti automatisoiduista virtuaaliroboteista, jotka pyrkivät pääsemään osaksi palveluita ja siten esimerkiksi jakamaan mainoksia. Useimmiten internetissä lomakkeita täyttäessä ennen sen lähettämistä joudut todistamaan, että olet ihminen. Tämä johtuu tietysti automatisoiduista virtuaaliroboteista, jotka pyrkivät pääsemään osaksi palveluita ja siten esimerkiksi jakamaan mainoksia.

Jo pitkään onneksi Googlella on ollut ratkaisu, joka estää pääosan roboteista. Yhtiön reCAPTCHA-järjestelmä on kuitenkin joutunut kehittymään kokoajan, jotta pysyy edellä robotteja suunnittelevista tahoista ja siten estäisi uusimmatkin botit.



Nyt Google on kertonut reCAPTCHAn uudistuksesta, joka nostaa tarkistuksen aivan uudelle tasolle. Googlen mukaan se pystyy nyt arvioimaan oletko ihminen näkymättömästi käyttäen hyväkseen muun muassa koneoppimista.



Vaikka viimeisimmät tarkistukset eivät ole välttämättä enää ärsyttävimmästä päästä, niin voinemme ole yhtä mieltä, että elämä on helpompaa ilman niitä. Ja erityisesti kellään ei varmasti ole ikävä ihmeellisiä kuvia, joiden seasta pitäisi päätellä kirjainyhdistelmiä.