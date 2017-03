Game of Thronesin tulevat kaudet ovat lyhyempiä

Yksi viime vuosien suosituimmista televisiosarjoista, Game of Thrones, on lähenemässä loppuaan. Vuosia latauslistoja dominoinut fantasiasarja palaa tänä vuonna seitsemännellä tuotantokaudella, mutta tuotantokauden lyhenevät loppua kohti.

Tavallisesti Game of Thronesissa on ollut katsottavaa kymmenen noin tunnin jakson verran, mutta viimeiset kaksi kautta tulevat tarjoamaan hieman vähemmän katsottavaa.Tänä kesänä, tavallisesta aikataulusta selkeästi myöhässä , esitettävä seitsemäs kausi tulee kattavaan seitsemän jaksoa. Viimeinen ja kahdeksas kausi tulee puolestaan sisältämään vielä sitäkin vähemmän jaksoja.Sarjan luojat D.B. Weiss ja David Benioff ovat kertoneet SXSW-tilaisuudessa, että viimeinen kausi tulee sisältämään vain kuusi jaksoa. Siitäkin huolimatta luonnos sisältää 140 sivua, joten materiaalia siihen varmasti riittää.On mukava nähdä, että sarjaa ei venytetä alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle, vaikka moni varmasti jää kaipaamaan suosikkisarjaansa ensi vuonna. Game of Thronesin seitsemäs kausi saa ensi-iltansa heinäkuun 16. päivä.