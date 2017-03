YouTubelta soittolista pelien virtuaalitodellisuusvideoille, mukana suomalaisväriä

YouTube on viimeaikoina panostanut virtuaalitodellisuussisältöön ja niin kutsuttuihin 360 asteen videoihin. Nyt yhtiö on julkaissut listan peleihin liittyvistä videoista, jotka on suunniteltu VR-laseja silmälläpitäen, kertoo Engadget

Lista koostuu kaikkiaan 80 eri videosta, joissa nähdään sekä elokuvamaista sisältöä pelien maailmasta tai ohjeistoiminnasta että videomateriaalia itse peleistä. Mukana on trailereita, tuttua komiikkaa Red vs Blue:n muodossa, 4K-maisemia Star Wars -pelistä, kulissien takaa -materiaalia ESL Katowice -turnauksesta ja tietysti suomalaisväriä Supercellin Clash of Clansin -maailmasta.Videot ovat tietysti omiaan VR-sovellusta ja -laseja, kuten Google Daydreamiä, käytettäessä, mutta niitä voi tarkastella myös vaikkapa tietokoneella hiiren tai mobiililaitteella kosketuksen avulla.Löydät Step in to The Game -soittolistan täältä tai alla olevasta videosta.