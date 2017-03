WikiLeaks paljasti CIA:n tiedustelutekniikat – Seuraa älypuhelimia, televisioita ja tietokoneita

WikiLeaks-vuotosivusto on julkaissut ensimmäisen erän tiedostoja ja dokumentteja liittyen CIA:n käyttämiin tiedustelutekniikoihin. Vault 7:ksi nimetty vuotosarjan ensimmäinen osa -vuotosivusto on julkaissut ensimmäisen erän tiedostoja ja dokumentteja liittyen CIA:n käyttämiin tiedustelutekniikoihin.:ksi nimetty vuotosarjan ensimmäinen osa sisältää 8761 tiedostoa , jotka ovat peräisin CIA:n kybertiedustelukeskuksesta (Langley, Virgina).

Vuodettujen tietojen perusteella CIA on kehittänyt itselleen kykykyjä seurata iOS- ja Android-laitteita sekä älytelevisioita. Applen mukaan se on korjannut suurimman osan paljastuneista haavoittuvuuksista mobiilikäyttöjärjestelmänsä tuoreimmassa versiossa, mutta jätti mainitsematta millaisia ja kuinka paljon aukkoja on vielä jäljellä. WikiLeaksin mukaan CIA pystyy kaappaamaan WhatsAppilla, Signalilla, Telegramilla, Weibolla, Confidella ja Cloackmanilla käydyt keskustelut, vaikka palveluissa käytettäisiin end-to-end-salausta – CIA kaappaa viestit ennen kuin sovellus salaa ne.



Dokumenttien mukaan CIA hyödyntää MI5:n kehittämää haittaohjelmaa, jonka avulla Samsungin älytelevisiot voidaan kytkeä niin sanottuun Fake-Off-tilaan. Kun älytelevisio on Fake-Off-tilassa, käyttäjä kuvittelee television olevan pois päältä, mutta todellisuudessa kaikki toiminnot ovat aktiivisia.



CIA kerää luonnollisesti tietoa myös Windows-, macOS- ja Linux-järjestelmistä. Tietokoneita CIA saastuttaa CD- ja DVD-asemien sekä USB-väylien kautta levitettävillä haittaohjelmilla.