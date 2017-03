Nintendon uutuuskonsoli päihitti kaikki aiemmat myyntitahdissa

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

Wii U:n seuraaja Switch on pelikonsoli, joka toimii sekä käsikonsolina että perinteisenä televisioon kytkettynä konsolilaitteena. Kuluvan kuun 3. päivä kauppoihin saapunut laite on ollut monesta paikkaa loppu ja niinpä odottaa saattoikin, että myyntiluvut ovat melkoisia.Nintendon Yhdysvaltojen osaston pomo Reggie Fils-Aime on kertonut New York Timesille, että uutuuslaite on rikkonut ensimmäisen kahden päivän myyntiennätyksen, jota piti aiemmin hallussa 2006 loppuvuodesta huippusuosion saavuttanut Wii.Tämän lisäksi Fils-Aime kertoi, että uusi Zelda-peli, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, onnistui kaappaamaan suosituimman erillismyyntipelin tittelin. Näihin peleihin ei lasketa pelikonsoleiden mukana tulleita pelejä, kuten Wii Sportsia.Switchillä on vielä pitkä matka yli 100 miljoonaan myytyyn konsoliin, johon Wii on yltänyt yli 10 vuoden taipaleensa aikana, mutta alku on totisesti ainakin loistava.