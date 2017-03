Nintendo Switchistä paljastui karmea ongelma!

Nitendon Switch-konsoli on ollut kaupoissa vasta muutaman päivän, mutta sille on jo soviteltu sankariviittaa ja tietä tähtiin. Olipa kyseessä Nintendon pelastaja tai tarviiko yhtiö edes pelastajaa, niin vastaanotto on ollut totisesti vakuuttava.

Heikohkolta vaikuttanut julkaisu kääntyi voitoksi erityisesti uuden Zelda-pelin myötä, joka on konsolin tavoin myynyt ennätyslukemia . Vaikka konsolista on nyt leivottu yli sadan miljoonan kappaleen myyntihirmua, niin ongelmansakin siinä on.Jo ensimmäisinä päivinä on huomattu, että konsolin telakka raapii näyttöä, joka on päällystetty helposti naarmuuntuvalla muovipinnalla . Tämän lisäksi olemassa on kuitenkin potentiaalisesti vieläkin tuhoisampi ongelma – pelidatan siirrettävyys.Nintendo on vahvistanut virallisen Switch-sivustonsa FAQ-osiossa, että konsoleihin tallennettava pelidata ei ole siirrettävissä vaan se toimii vain ja ainoastaan kyseisellä konsolilla. Niinpä voikin olla, että konsolin rikkoutuessa tuntien, päivien tai viikkojen pelidatat jäävät jälkeen.Pelin tallennukset tallentuvat aina järjestelmämuistiin olipa kyseessä ladattu peli tai kortilta pelattava peli. Tietoja ei pysty siirtämään microSD-muistikortille eikä tilan loppuessa voi aloittaa tallennusta muistikortille, vaan järjestelmämuistia on tyhjennettävä, kertoo BGR Voi vain toivoa, että Nintendo muuttaa ominaisuutta, sillä muuten tuloksena voi olla tukuittain tyytymättömiä pelaajia.